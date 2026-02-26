Nacional Potosí cae 2 a 0 ante Botafogo y queda eliminado de la Copa Libertadores

Nacional Potosí quedó eliminado de la Copa Libertadores, tras perder 2-0 ante Botafogo en el partido de vuelta disputado en Brasil.

El equipo potosino no logró sostener su ventaja conseguida en Bolivia y cayó, despidiéndose de la Copa Libertadores en la Fase 2.

El equipo boliviano había dado el primer golpe al ganar por 1-0 en el encuentro de ida jugado en Potosí, resultado que ilusionaba con la clasificación. Sin embargo, en la revancha no pudo sostener la ventaja y terminó cediendo la serie.

Botafogo remontó el marcador global con goles de Alex Telles y Danilo Barbosa, dejando sin opciones al conjunto potosino, que luchó, pero no logró evitar la eliminación.

Con este resultado, Nacional Potosí se despide del torneo continental en la Fase 2, cerrando su participación. EL Botafogo en la fase 3 debe esperar a su rival entre Argentinos Juniors o al Barcelona de Ecuador.

Mira la programación en Red Uno Play