Nacional Potosí presentó el proyecto para la construcción de su propio estadio

Nacional Potosí anunció de manera oficial el inicio del proyecto para la construcción de su propio estadio deportivo. La noticia fue confirmada por el presidente de la institución, Wilfredo Condori, quien informó que los trabajos para la implementación del gramado ya comenzaron, marcando un nuevo hito en la historia del club.

“Hoy tenemos el honor de anunciar que hemos iniciado oficialmente los trabajos de construcción del gramado de la cancha del club Nacional Potosí. Esto representa un paso firme hacia la modernización de nuestra institución y reafirma nuestro compromiso de seguir trabajando con transparencia”, expresó Condori durante el acto realizado el pasado 20 de enero.

"Hemos empezado los trabajos desde ayer. Tenemos el predio para hacer realidad el estadio. Son 4 fases. Vamos a empezar con la cancha y con el gramado. Lo vamos a hacer con recursos propios. Esperamos que hasta el mes de junio podamos estar entrenando y jugando" señaló Wilfredo Condori.

El anuncio se llevó a cabo en la denominada Noche Albirroja, jornada en la que el club también presentó a su plantel de jugadores y al cuerpo técnico que afrontará la temporada 2026, ante la presencia de sus hinchas.

Actualmente, Nacional Potosí ejerce su localía en el estadio Víctor Agustín Ugarte, escenario que comparte con Real Potosí. La construcción de su propio estadio representa un avance significativo para la institución, que además se alista para disputar su próximo compromiso internacional frente a Botafogo por la Copa Libertadores.

