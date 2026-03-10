TEMAS DE HOY:
Estos son los centros de capacitación permanente para jurados electorales

Si perdiste tu turno, podés ir al Colegio de Contadores, al TED central o a coliseos estratégicos donde brindarán capacitaciones permanentes desde las 18:00 hasta las 21:00.

Miguel Ángel Roca Villamontes

10/03/2026 16:29

El Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz (TED) inició desde este lunes el proceso de capacitación de los jurados electorales sorteados en las circunscripciones de Santa Cruz de la Sierra, en el marco del proceso electoral subnacional.

Sin embargo, para quienes no pudieron asistir a las capacitaciones programadas en sus respectivos recintos, el TED habilitó centros permanentes de capacitación destinados a jurados que quedaron rezagados o que no acudieron por distintos motivos.

Entre los puntos habilitados se encuentran el Colegio de Contadores de Santa Cruz y las oficinas del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, además de otros espacios ubicados en los coliseos de La Guardia, Villa Primero de Mayo, Santa Rosita, Las Orquídeas y Las Américas.

Las jornadas de capacitación tienen una duración de tres horas, y se desarrollan en el horario de 18:00 a 21:00.

De acuerdo con el cronograma del TED, el proceso continuará el 11 de marzo en la circunscripción 45, el 12 en la 46, el 13 en la 47, el 16 en la 48, el 17 en la 49, el 18 en la 50 y concluirá el 19 de marzo en la circunscripción 51.

