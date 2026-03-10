“Tu voz es muy dulce”: el jurado da su voto de confianza a Silvia Casandra

La última presentación de la noche en La Gran Batalla: Duelo de Voces, reality musical transmitido por Red Uno, estuvo a cargo de Silvia Casandra Carnero, concursante de nacionalidad peruana que actualmente reside en Bolivia.

Sobre el escenario interpretó “Hero”, una de las canciones más conocidas de Mariah Carey, en una actuación que generó opiniones divididas entre los miembros del jurado.

Una interpretación bajo análisis

Aunque la presentación fue bien recibida inicialmente, los jueces pidieron a la participante interpretar otro estribillo de una canción diferente para evaluar con mayor claridad su capacidad vocal.

Durante la evaluación, la jueza Alenir Echeverría señaló que la voz de la concursante mostraba signos de cansancio.

“Tu voz está extremadamente cansada, a mí personalmente no me gustó”.

Sin embargo, los otros integrantes del jurado valoraron su timbre vocal y el potencial artístico que podría desarrollar dentro del programa.

Un voto de confianza del jurado

Los jueces Tito Larenti, Marco Veizaga y Diego Ríos decidieron darle su apoyo para continuar en la competencia.

El comentario final de Diego Ríos resumió la evaluación del jurado:

“Arrancaste muy bien y terminaste desafinada, pero tu voz es muy dulce. Esta noche, una silla es tuya”.

Las primeras sillas ya están ocupadas

Con esta presentación se cerró la primera noche de casting en vivo del reality, que terminó con seis participantes ocupando las primeras sillas de la competencia.

Aunque por ahora los clasificados pueden mantenerse tranquilos, su lugar no está completamente asegurado.

En los próximos programas podrían enfrentar un Duelo de Voces, instancia que pondrá en riesgo su permanencia en el programa.

La competencia en La Gran Batalla recién comienza y cada presentación podría cambiar el rumbo del reality musical.

