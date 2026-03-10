TEMAS DE HOY:
La gran batalla

Una voz lírica en el escenario: Ángeles Limpias logra una silla en La Gran Batalla - Duelo de Voces

La participante llamó la atención del jurado al iniciar su presentación con una versión lírica de un tema de Gloria Trevi, una apuesta que generó elogios y críticas durante la audición en vivo.

Silvia Sanchez

10/03/2026 16:17

Santa Cruz, Bolivia

La tercera participante en subir al escenario de La Gran Batalla: Duelo de Voces, reality transmitido por Red Uno, fue Ángeles Limpias, quien apostó por una interpretación poco común para el programa.

La concursante sorprendió al jurado al iniciar su presentación con una versión lírica de la canción “Todos me miran”, popularizada por Gloria Trevi.

Una apuesta arriesgada en el escenario

El inicio de la presentación destacó por su estilo operístico, lo que permitió a la participante mostrar su capacidad vocal y llamar la atención del jurado.

Sin embargo, el cambio hacia el estilo más popular de la canción generó algunas dificultades en la interpretación, algo que fue señalado durante la evaluación.

La reacción del jurado

El juez Diego Ríos destacó el potencial vocal de la participante, especialmente en la parte lírica de su actuación.

“La parte lírica fue excepcional, muy buena, pero después hubo muchos errores… aun así te doy un voto de confianza”.

Por su parte, Marco Veizaga y Tito Larenti también valoraron la propuesta artística de la concursante y decidieron apoyarla para que continúe en la competencia.

La única jueza que decidió no otorgar su voto fue Alenir Echeverría, quien consideró que la presentación tuvo problemas en la transición entre estilos.

Una silla en la competencia

Con tres votos a favor del jurado, Ángeles Limpias logró quedarse con una silla en la competencia, asegurando su continuidad en el reality musical.

Su arriesgada propuesta lírica se convirtió en uno de los momentos más comentados de la primera noche de audiciones, demostrando que en La Gran Batalla las voces pueden sorprender con estilos inesperados.

