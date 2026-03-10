Miguel Castedo abrió La Gran Batalla - Duelo de Voces y obtuvo la primera silla del reality

La primera noche de casting en vivo de La Gran Batalla: Duelo de Voces, transmitido por Red Uno, estuvo marcada por los nervios, la emoción y las evaluaciones directas del jurado, que no dudó en señalar errores, destacar talentos y decidir quiénes merecían continuar en la competencia.

El encargado de inaugurar el escenario más grande de la televisión boliviana fue el participante Miguel Castedo, quien asumió el reto de ser el primero en presentarse frente al jurado y al público.

Una interpretación con emoción

Castedo interpretó la canción “Munasquechay” del grupo Los Kjarkas, un tema emblemático del repertorio nacional.

Aunque su presentación tuvo algunos momentos de dificultad, los jueces destacaron el valor de abrir la competencia y subir al escenario en el inicio del programa.

La evaluación del jurado

El jurado analizó la presentación resaltando tanto los aspectos positivos como los puntos que el participante deberá mejorar en las siguientes etapas.

Tito Larenti señaló que la interpretación estuvo cargada de emoción, aunque recomendó trabajar más en la respiración para controlar mejor la voz durante la canción.

Por su parte, Alenir Echeverría valoró el coraje del concursante al enfrentar el escenario como el primer participante de la noche.

En tanto, Marco Veizaga y Diego Ríos coincidieron en que, pese a las dificultades, Castedo demostró potencial suficiente para seguir en la competencia.

La primera silla de la noche

Tras la evaluación, el jurado tomó su decisión: Miguel Castedo obtuvo una de las primeras sillas del programa, asegurando su continuidad en la competencia.

Con ese resultado, el participante se convirtió en el primer clasificado de la temporada, aunque su lugar todavía podría ponerse en juego en futuras rondas del reality.

La batalla musical recién comienza y cada presentación podría cambiar el rumbo de La Gran Batalla.

Mira la programación en Red Uno Play