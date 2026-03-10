TEMAS DE HOY:
Jukus Joyero desaparecido en Cochabamba hombre macheteado

30ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
La gran batalla

“No buscamos imitadores”: la dura crítica del jurado a Andrés Gonzales

El joven participante de Santa Cruz recibió fuertes críticas del jurado tras interpretar un tema de Christian Nodal, aunque finalmente logró quedarse con una silla en la competencia.

Silvia Sanchez

10/03/2026 16:18

“No buscamos imitadores”: la dura crítica del jurado a Andrés Gonzales
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

La cuarta presentación de la noche en La Gran Batalla: Duelo de Voces, reality transmitido por Red Uno, estuvo marcada por una de las evaluaciones más exigentes del jurado.

El participante Andrés Gonzales, de 18 años y proveniente de Santa Cruz, subió al escenario para interpretar la canción “Aquí Abajo” del cantante mexicano Christian Nodal.

Críticas por falta de identidad

Tras su presentación, los jueces coincidieron en señalar que el joven mostró talento, pero cuestionaron que su interpretación se asemejaba demasiado al estilo del artista original.

El juez Diego Ríos fue directo en su evaluación.

“Te noté nervioso, pero yo vi un imitador de Christian Nodal. No estamos buscando un imitador”.

La observación se centró en la importancia de que los participantes encuentren su propia identidad vocal y artística dentro de la competencia.

Una segunda oportunidad para convencer

Ante las dudas del jurado, Andrés fue retado a interpretar fragmentos de otras canciones, con el objetivo de demostrar mayor versatilidad y autenticidad.

Ese momento resultó decisivo para cambiar la percepción de los jueces, quienes finalmente reconocieron su potencial.

El voto de confianza del jurado

Tras escuchar su segunda interpretación, el jurado decidió darle un voto de confianza, permitiéndole ocupar una de las sillas de la competencia.

De esta manera, Andrés Gonzales logró continuar en el reality, aunque con el desafío claro de demostrar una identidad artística propia en las próximas presentaciones de La Gran Batalla.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD