La Paz: Definen orden de participación para el debate a la Gobernación

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) llevó adelante el sorteo de ubicación y orden de participación para el debate de candidatos a la Gobernación del departamento de La Paz, actividad en la que se confirmó la presencia de las 17 organizaciones políticas que participan en el proceso electoral.

El secretario de Cámara, Fernando Arteaga, explicó que el procedimiento se realizó de acuerdo con el protocolo establecido para este tipo de encuentros entre candidatos.

“Siguiendo el protocolo de debates se ha procedido al sorteo de la ubicación. Por razones logísticas se ha dividido la participación en dos bloques con el orden en el que van a intervenir en cada uno”, señaló.

Asimismo, indicó que los ejes temáticos del debate ya fueron acordados previamente con los delegados de las organizaciones políticas y que se mantendrán sin modificaciones.

Durante el desarrollo del sorteo se registró un momento de tensión entre algunos delegados y representantes del órgano electoral, situación que se habría originado por la participación de todas las organizaciones políticas inscritas.

Según la autoridad electoral, inicialmente un grupo de delegados había suscrito un acta con acuerdos previos, pero posteriormente se aclaró que no se puede limitar la presencia de ninguna organización habilitada para la elección.

“Entendemos que ayer suscribieron un acta con acuerdos a los que llegaron 14 delegados; sin embargo, no se puede restringir la participación porque son 17 organizaciones políticas las que participan en la elección y todas tienen derecho a asistir al debate electoral”, precisó.

Tras ello, se confirmó que las 17 organizaciones políticas estarán presentes en el debate, donde los candidatos expondrán sus propuestas en torno a los temas previamente definidos para la jornada.

El TSE asumió las actividades del Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz debido a las acefalías que existen en ese ente electora, por la falta de designación de vocales por parte de la Asamblea Legislativa.

Orden de participación

BLOQUE 1

1. VIDA

2. UPC

3. Innovación Humana

4. ASP

5. NGP

6. Venceremos

7. FRI

8. MTS

BLOQUE 2

1. Jallalla

2. MPS

3. Alianza Unidos por los Pueblos

4. Libre

5. APB Súmate

6. PDC

7. Somos La Paz

8. Patria Sol

9. Suma por el Bien Común

