Así quedó el sorteo de ubicación de candidatos a la Gobernación de Santa Cruz para el debate

El debate de candidatos a la Gobernación de Santa Cruz, previsto para este miércoles 11 de marzo a las 21:00, se desarrollará en dos bloques debido a la cantidad de postulantes inscritos, que suman 11 en total, y cada uno tendrá un tiempo limitado para exponer sus propuestas en base a tres ejes temáticos establecidos.

La mañana de este martes se realizó el sorteo para definir la ubicación de los candidatos y el bloque en el que intervendrán durante el encuentro.

En el primer bloque participarán los candidatos de Nueva Generación Patriótica (NGP), Movimiento Tercer Sistema (MTS), Partido Demócrata Cristiano (PDC), Trabajo, Obras, Desarrollo Integral, Oportunidades y Seguridad (Todos), Unidos Por los Pueblos (A-UPP) y FE.

En el segundo bloque intervendrán los postulantes de Movimiento Demócrata Social (Demócratas), Libertad y República (Libre), Creemos-Patria, Santa Cruz Para Todos (SCPT) y Primero Santa Cruz (PSC).

El debate forma parte de los espacios impulsados por el Tribunal Supremo Electoral para que la población conozca las propuestas de los candidatos y pueda emitir un voto informado en las elecciones subnacionales.

Cada candidato tendrá 2 minutos y 30 segundos para su intervención inicial. Posteriormente se desarrollará una ronda de preguntas entre los postulantes, de acuerdo con la ubicación sorteada, siguiendo los principios de igualdad de oportunidades y respetando el derecho de réplica y dúplica.

Los ejes temáticos establecidos para el debate serán Desarrollo Humano (salud, educación y oportunidades), Desarrollo Económico Productivo (generación de empleo, apoyo a emprendedores, autonomía fiscal y competencias de la Gobernación) y Medio Ambiente y Gestión de Riesgo (prevención de desastres naturales, políticas ambientales y posibles reformas al estatuto).

