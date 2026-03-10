TEMAS DE HOY:
Así quedó el sorteo de ubicación de candidatos a la Gobernación de Santa Cruz para el debate

El debate oficial del TED Santa Cruz se llevará a cabo este 11 de marzo a las 21:00. El encuentro busca que el ciudadano compare planes de gobierno en tres ejes temáticos antes de las elecciones.

Miguel Ángel Roca Villamontes

10/03/2026 14:11

Así quedaron ubicados los candidatos a la Gobernación para debate. Foto: TED Santa Cruz

El debate de candidatos a la Gobernación de Santa Cruz, previsto para este miércoles 11 de marzo a las 21:00, se desarrollará en dos bloques debido a la cantidad de postulantes inscritos, que suman 11 en total, y cada uno tendrá un tiempo limitado para exponer sus propuestas en base a tres ejes temáticos establecidos.

La mañana de este martes se realizó el sorteo para definir la ubicación de los candidatos y el bloque en el que intervendrán durante el encuentro.

En el primer bloque participarán los candidatos de Nueva Generación Patriótica (NGP), Movimiento Tercer Sistema (MTS), Partido Demócrata Cristiano (PDC), Trabajo, Obras, Desarrollo Integral, Oportunidades y Seguridad (Todos), Unidos Por los Pueblos (A-UPP) y FE.

En el segundo bloque intervendrán los postulantes de Movimiento Demócrata Social (Demócratas), Libertad y República (Libre), Creemos-Patria, Santa Cruz Para Todos (SCPT) y Primero Santa Cruz (PSC).

El debate forma parte de los espacios impulsados por el Tribunal Supremo Electoral para que la población conozca las propuestas de los candidatos y pueda emitir un voto informado en las elecciones subnacionales.

Cada candidato tendrá 2 minutos y 30 segundos para su intervención inicial. Posteriormente se desarrollará una ronda de preguntas entre los postulantes, de acuerdo con la ubicación sorteada, siguiendo los principios de igualdad de oportunidades y respetando el derecho de réplica y dúplica.

Los ejes temáticos establecidos para el debate serán Desarrollo Humano (salud, educación y oportunidades), Desarrollo Económico Productivo (generación de empleo, apoyo a emprendedores, autonomía fiscal y competencias de la Gobernación) y Medio Ambiente y Gestión de Riesgo (prevención de desastres naturales, políticas ambientales y posibles reformas al estatuto).

Programación

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

