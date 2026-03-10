Abogado niega vínculo de su cliente con la desaparición del joyero en Cochabamba

El abogado Álvaro Vargas aseguró que su cliente, Ramiro S., no tiene relación con la desaparición del joyero Óscar Luis Porco Calle.

Mencionó que defendido está involucrado únicamente en un proceso por tenencia de armas, el cual se investiga por separado del caso del joyero.

“El Ministerio Público tomó la decisión de investigar el caso por separado. Mi cliente ha prestado toda la información y se presentó cuando fue requerido en lo que respecta a la desaparición”, afirmó.

El abogado aclaró que su cliente fue sometido a medidas cautelares en el proceso por tenencia ilegal de armas y posteriormente liberado con medidas sustitutivas.

El joyero Óscar Luis Porco Calle desapareció el 30 de diciembre de 2025. Su hermana, Sofía Porco, indicó que la última vez que se le vio con vida fue cuando salió hacia un negocio de un conocido del mismo rubro, en la intersección de las avenidas San Martín y Brasil en Cochabamba.

La familia espera que la investigación continúe, incluyendo la reproducción de videos que podrían esclarecer las últimas horas de Porco.

