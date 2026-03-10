TEMAS DE HOY:
Jukus Joyero desaparecido en Cochabamba hombre macheteado

30ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Abogado niega vínculo de su cliente con la desaparición del joyero en Cochabamba

El abogado aclaró que su cliente  fue sometido a medidas cautelares en el proceso por tenencia ilegal de armas  y posteriormente liberado con medidas sustitutivas, pero no tiene vínculos con la desaparición del joyero. 

Cristina Cotari

10/03/2026 14:41

Abogado aclara que sospechoso no está vinculado a desaparición de joyero. Foto: Red Uno
Cochabamba

Escuchar esta nota

El abogado Álvaro Vargas aseguró que su cliente, Ramiro S., no tiene relación con la desaparición del joyero Óscar Luis Porco Calle.

Mencionó que defendido está involucrado únicamente en un proceso por tenencia de armas, el cual se investiga por separado del caso del joyero.

“El Ministerio Público tomó la decisión de investigar el caso  por separado. Mi cliente ha prestado toda la información y se presentó cuando fue requerido en lo que respecta a la  desaparición”, afirmó.

El abogado aclaró que su cliente  fue sometido a medidas cautelares en el proceso por tenencia ilegal de armas  y posteriormente liberado con medidas sustitutivas.

El joyero Óscar Luis Porco Calle desapareció el 30 de diciembre de 2025. Su hermana, Sofía Porco, indicó que la última vez que se le vio con vida fue cuando salió hacia un negocio de un conocido del mismo rubro, en la intersección de las avenidas San Martín y Brasil en Cochabamba.

La familia espera que la investigación continúe, incluyendo la reproducción de videos que podrían esclarecer las últimas horas de Porco.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD