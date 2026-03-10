Mujer apuñala a su esposo y lo deja en estado crítico en Cochabamba

Una mujer de 22 años fue aprehendida tras agredir a su esposo, de aproximadamente 28 años, con un arma blanca, dejándolo en estado crítico de salud en Cochabamba.

Según el informe preliminar, el hecho ocurrió la noche del pasado domingo y se habría originado por una discusión relacionada con celos. La agresión se perpetró con un cuchillo de cocina, provocando una herida en el tórax de la víctima.

El hombre fue auxiliado de inmediato y actualmente se encuentra en la unidad de terapia intensiva de un establecimiento de salud de tercer nivel.

La agresora permanece detenida mientras espera la audiencia de medidas cautelares que definirá su situación judicial. Personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) investiga el caso.

Mira la programación en Red Uno Play