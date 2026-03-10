Así serán los debates para las Subnacionales 2026: horarios, duración y reglas

El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia (TSE) avanza en la organización de los debates públicos entre candidatos que participan en las elecciones subnacionales de 2026, encuentros que forman parte de las actividades previas al proceso electoral.

Según informó el presidente del organismo electoral, Gustavo Ávila, hasta la noche del lunes cerca del 95% de los candidatos convocados ya confirmó su participación en los debates.

Debates con temáticas regionales

De acuerdo con el TSE, los debates estarán organizados en ejes temáticos distintos según la región, con el objetivo de abordar problemáticas específicas de cada departamento o municipio.

Ávila explicó que las necesidades de ciudades grandes como Santa Cruz de la Sierra son diferentes a las de regiones como Beni o Pando, por lo que los temas se adaptarán a la realidad local.

Horarios y duración de los debates

Según la planificación del TSE, los horarios serán los siguientes:

En La Paz y Santa Cruz de la Sierra los debates comenzarán a las 21:00 .

En el resto de las ciudades del país iniciarán a las 20:30.

Cada encuentro tendrá una duración aproximada de hasta tres horas, dependiendo del número de candidatos que participen en cada debate.

Preguntas directas entre candidatos

Durante una reunión con delegados de las organizaciones políticas, el TSE explicó la dinámica que se aplicará durante los encuentros.

Cada candidato contará con un tiempo específico para presentar sus propuestas y luego se habilitará un bloque en el que los propios postulantes podrán hacerse preguntas entre sí.

Este espacio incluirá derecho a réplica y dúplica, con el objetivo de contrastar propuestas, aclarar posiciones y fomentar el debate de ideas entre los aspirantes a cargos subnacionales.

Los debates forman parte de las actividades que buscan fortalecer la información del electorado y promover el intercambio de propuestas entre los candidatos antes de las elecciones subnacionales.

