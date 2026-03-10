Sin el 'Flecheiro': la prensa internacional habla de la ausencia de Martins

La ausencia de Marcelo Martins Moreno en la nómina de la Selección de fútbol de Bolivia para el repechaje rumbo al Mundial 2026 no solo generó debate entre los hinchas bolivianos, sino también repercusión en la prensa internacional.

El técnico Óscar Villegas dio a conocer la lista de convocados para el partido frente a Selección de fútbol de Surinam, que se disputará el 26 de marzo en México, y el histórico delantero no aparece entre los citados.

La postura del entrenador

Villegas ya había adelantado días atrás que el “Flecheiro” no se encontraba al 100% en lo físico, por lo que sus posibilidades de ser convocado eran reducidas.

Finalmente, el seleccionador mantuvo su decisión y apostó por otros delanteros:

Víctor Ábrego

Fernando Nava

Moisés Paniagua

Juan Godoy

Enzo Monteiro

El entrenador ya había expresado dudas sobre convocar al goleador histórico de Bolivia, principalmente porque Martins estuvo cerca de dos años sin actividad antes de regresar al fútbol profesional.

Así lo reflejaron los medios internacionales

El diario deportivo argentino Diario Olé destacó la ausencia del delantero con el titular:

“Moreno Martins, ausente en la lista para el repechaje de Bolivia”.

El medio recordó que el jugador de 38 años había sorprendido al anunciar su regreso del retiro, con el objetivo de ponerse a punto para ayudar a la Verde en el repechaje mundialista, lo que incluso motivó su llegada a Oriente Petrolero.

Por su parte, Prensa Mercosur tituló:

“Villegas convoca a 28 jugadores para el repechaje: Marcelo Martins queda afuera de la selección”.

El portal señaló que, pese a las expectativas generadas en torno al regreso del delantero, el técnico consideró que aún no ha recuperado su mejor nivel para afrontar el mini torneo clasificatorio.

En tanto, la cadena deportiva ESPN también se hizo eco de la noticia y subrayó el esfuerzo del atacante por volver al fútbol para intentar ser convocado.

“A pesar del esfuerzo de Marcelo Moreno Martins, quien decidió salir del retiro y convertirse en refuerzo de Oriente Petrolero para buscar llegar al repechaje mundialista con Bolivia, finalmente el DT Óscar Villegas publicó la lista y el Flecheiro brilla por su ausencia”, señaló el medio.

La decisión del seleccionador sigue generando debate entre los aficionados, especialmente porque Marcelo Martins Moreno es el máximo goleador histórico de la selección boliviana, por lo que su ausencia en un partido clave no ha pasado desapercibida dentro ni fuera del país.

