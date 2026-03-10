La ausencia de Neymar Junior en la quinta fecha del Brasileirão ha generado un fuerte eco en la prensa local. Aunque el cuerpo técnico de Santos, liderado por Juan Pablo Vojvoda, justificó la baja del "10" por una fatiga muscular, las miradas apuntan a una coincidencia estadística que los medios brasileños califican como la “maldición del cumple de su hermana".

Mañana, su hermana Rafaella celebra 30 años en Río de Janeiro, y el registro histórico revela que el atacante no ha disputado partidos en esta fecha durante las últimas 11 temporadas.

Esta baja llega en un momento crítico para el jugador, ya que el seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, estará presente en el estadio para observar jugadores de cara a los amistosos contra Francia y Croacia a finales de marzo. Neymar busca regresar a la selección tras una larga inactividad; su último encuentro con la Verdeamarela data de octubre de 2023, cuando sufrió una grave rotura de ligamentos ante Uruguay.

La peculiar racha de ausencias del astro paulista comenzó en 2015 y 2016 con el Barcelona por suspensiones, y continuó en el PSG, Al Hilal y ahora Santos debido a diversas lesiones. Al encontrarse geográficamente cerca de su familia, se da por hecho que el futbolista asistirá al evento familiar, postergando una vez más su esperado retorno ante los ojos del estratega italiano.

