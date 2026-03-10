Video impactante: camioneta pierde el control en un trompódromo y arrolla a espectadores

Momentos de tensión se vivieron durante una exhibición de vehículos 4x4 en El Soberbio, cuando una camioneta perdió el control y embistió a un grupo de espectadores que observaban el evento.

El incidente ocurrió la tarde del sábado en un trompódromo, un circuito de barro instalado a un costado de la Ruta Costera 2, en la zona conocida como Capín Largo.

El momento fue filmado por asistentes y las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales.

Cómo ocurrió el accidente

El hecho se registró durante la primera jornada del evento organizado por el grupo Tropa dos Brutos.

En medio de una demostración de manejo sobre barro, una Ford Ranger 4x4 derrapó, perdió el control, subió un terraplén y terminó dirigiéndose directamente hacia el sector donde se encontraba el público.

En el video se observa cómo el vehículo impacta contra al menos dos personas, que se encontraban detrás de una cinta de peligro que funcionaba como única barrera de seguridad entre la pista y los espectadores.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente la cantidad de heridos ni la gravedad de las lesiones.

Un evento con exhibiciones y premios

La actividad reunía a conductores de camionetas y tractores que participaban en pruebas de destreza sobre barro dentro del predio.

El evento también incluía otras actividades recreativas para el público, como:

juegos para niños

música en vivo

baile

exhibiciones de tractores

Además, los organizadores habían anunciado premios por un total de dos millones de pesos para participantes y asistentes.

Según el medio La Voz de Misiones, las entradas tenían un valor de entre 15.000 y 20.000 pesos, con un costo adicional para quienes ingresaban con conservadoras.

Este tipo de encuentros se ha vuelto cada vez más frecuente en la provincia de Misiones, donde ya se realizaron eventos similares en localidades como Jardín América y San Vicente.

