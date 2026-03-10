El mandatario estadounidense ingresó al establecimiento, saludó a los clientes y preguntó: "¿quién es de Venezuela?, venimos a conseguir comida para el AF1", de acuerdo con la prensa local.
10/03/2026 6:27
Escuchar esta nota
El presidente de EE.UU., Donald Trump, se despidió de Florida este lunes visitando el icónico restaurante venezolano 'El Arepazo', donde compartió brevemente con los dueños del establecimiento y un grupo de exiliados.
Trump ingresó al establecimiento, saludó a los clientes y preguntó: ¿quién es de Venezuela?, venimos a conseguir comida para el AF1", de acuerdo con la prensa local.
Uno de los administradores del local agradeció al republicano por su visita y decenas de personas presentes lo despidieron con cánticos de "¡USA!, ¡USA!".
Previo a su vuelta a la Casa Blanca, Trump dijo, en una rueda de prensa, que su campaña militar en Irán podrá ser llamada "un tremendo éxito" independientemente a que decida dejarla donde está o "ir más allá".
Además, al ser preguntado sobre su posición sobre el liderazgo en el Estado Islámico, puso de ejemplo el Gobierno de transición de Delcy Rodríguez en Venezuela, haciendo alusión a que le gustaría replicar esta fórmula.
Mira la programación en Red Uno Play
09:30
12:00
12:25
14:00
15:00
16:30
09:30
12:00
12:25
14:00
15:00
16:30