Guerra entre Irán, Israel y EE.UU. deja más de 1.200 muertos y entra en su décimo día

El conflicto armado entre Irán, Israel y Estados Unidos continúa intensificándose y ya deja más de 1.200 muertos en territorio iraní, mientras los enfrentamientos entran en su décimo día con nuevos ataques aéreos y represalias en distintos puntos de la región.

Se registraron grandes incendios en Teherán, luego de que ataques aéreos impactaran infraestructuras petroleras en la capital iraní. Imágenes difundidas en redes y medios internacionales mostraron enormes columnas de humo y fuego tras los bombardeos.

Hasta el momento, Estados Unidos e Israel han dirigido sus ataques contra diversas instalaciones en Irán, incluyendo bases militares, edificios gubernamentales y puntos estratégicos vinculados al sector energético, en lo que analistas consideran una ofensiva destinada a debilitar la capacidad militar y económica del país.

De forma paralela, Israel también mantiene operaciones contra aliados de Irán en la región, particularmente en el Líbano, donde se han intensificado los ataques contra posiciones vinculadas al grupo Hezbolá.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió que la ofensiva aún no ha concluido y aseguró que “habrá muchas sorpresas en la siguiente fase” del conflicto.

Represalias de Irán

Mientras tanto, Irán ha respondido con ataques contra países del Golfo, varios de los cuales albergan bases militares estadounidenses. Estos ataques han generado fuertes críticas en la región.

Algunos gobiernos han calificado la ofensiva iraní como imprudente, mientras que Qatar llegó a describirla como “una traición”, lo que ha elevado aún más la tensión diplomática.

Además, Irán continúa lanzando ataques contra territorio israelí, donde hasta el momento al menos 11 personas han muerto y decenas han resultado heridas.

Escalada regional

El conflicto amenaza con extenderse a todo Medio Oriente, debido a la participación directa de Estados Unidos, la ofensiva israelí y las respuestas militares de Irán y sus aliados en distintos países de la región.

Analistas internacionales advierten que la situación podría agravar la inestabilidad regional y tener impacto en el mercado energético mundial, especialmente por los ataques contra infraestructura petrolera.

Mira la programación en Red Uno Play