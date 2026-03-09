¿Cómo funcionan los aditivos en la gasolina y qué efectos tienen?

La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó que está incorporando aditivos especializados en la gasolina, como parte de un proceso destinado a fortalecer la calidad del combustible que se distribuye en el país.

Según la información difundida por YPFB, estos aditivos se aplican bajo estándares internacionales y forman parte de procedimientos destinados a optimizar el funcionamiento del combustible en los motores.

¿Qué hacen los aditivos en la gasolina?

De acuerdo con los datos difundidos por la empresa, los aditivos cumplen distintas funciones dentro del combustible.

Entre ellas se menciona que ayudan a limpiar inyectores y válvulas, además de disolver depósitos de suciedad que pueden acumularse en el sistema del motor.

También se señala que pueden contribuir a mejorar la combustión, lo que se traduce en un mejor rendimiento del vehículo.

Tipos de aditivos incorporados

Entre los componentes mencionados se encuentran antioxidantes y detergentes, utilizados para mejorar el desempeño del combustible.

Según la explicación difundida, estos compuestos buscan mantener el sistema de combustión más limpio y prevenir la degradación del combustible.

Beneficios

La información difundida indica que la incorporación de aditivos puede contribuir a:

Mayor limpieza del motor, al eliminar depósitos de carbono.

Mejor rendimiento del vehículo, al optimizar la combustión.

Menor consumo y emisiones, al aumentar la eficiencia del combustible.

Protección del sistema, al prevenir corrosión y degradación.

YPFB señaló que estas medidas forman parte de acciones para fortalecer la calidad del combustible distribuido en el país.

