Autoridades confirman caso de viruela símica en Sucre y activan vigilancia

Autoridades sanitarias confirmaron este martes el primer caso positivo de viruela símica en el municipio de Sucre. Se trata de un paciente de sexo masculino de 31 años que presentó síntomas compatibles con la enfermedad y cuyo diagnóstico fue confirmado tras los análisis correspondientes.

“El paciente presentaba fiebre y lesiones características de la enfermedad, lo que hizo sospechar a los médicos que lo revisaron de un posible caso de viruela símica”, informó Julio Cesar Siñani, Jefe de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Chuquisaca.

Durante la evaluación clínica también se detectó la presencia de ganglios linfáticos inflamados, un signo frecuente en ese tipo de infecciones virales.

La autoridad recordó que en Sucre no se registraban casos de esta enfermedad desde el año 2022, cuando se confirmó un único contagio en la región, en el mismo periodo en que Santa Cruz reportó más de 250 casos.

“Desde 2022 habíamos tenido solamente un caso positivo. Ese mismo año Santa Cruz registró más de 250 casos, por lo que ahora vemos que la circulación viral en el municipio de Sucre está activa”, señaló.

Según el informe preliminar, el paciente es considerado un caso autóctono, ya que no realizó viajes recientes fuera del municipio; se encuentra estable y bajo vigilancia médica.

Asimismo, se informó que el contagio habría ocurrido por vía sexual, por lo que se reforzará la vigilancia epidemiológica y las recomendaciones preventivas para evitar la propagación del virus.

