“Se contagia de tres maneras”: Sedes confirma un nuevo caso de viruela del mono en Santa Cruz

Después de un buen tiempo sin registros, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) confirmó un nuevo caso de viruela del mono en la ciudad de Santa Cruz. Se trata de un paciente varón que actualmente se encuentra internado en un hospital público y cuyo estado de salud es estable.

El director del Sedes, doctor Julio César Coca, informó que el caso fue confirmado el día martes y que se decidió hacerlo público para alertar a la población y reforzar las medidas de cuidado.

“Es muy importante que la gente tenga información para que empiece a cuidarse”, señaló Coca durante una entrevista en el programa El Mañanero de la Red Uno.

El paciente presenta lesiones en distintas partes del cuerpo, uno de los síntomas más característicos de esta enfermedad. Aunque no está grave, la autoridad sanitaria expresó su preocupación porque la aparición de un caso podría significar que el virus esté circulando en otras personas.

Recordó que el año pasado, en octubre, se registraron ocho casos en un corto tiempo, por lo que ahora se activó la vigilancia epidemiológica y la búsqueda de contactos cercanos del paciente confirmado.

“La unidad de epidemiología ya está haciendo el seguimiento. Se visita a las personas en sus casas y se investiga quiénes pudieron estar en contacto con el paciente”, explicó el director del Sedes.

El contagio se produjo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Según Coca, una de las principales dificultades es que muchas personas, pese a tener síntomas, no acuden a los centros de salud, lo que facilita la propagación de la enfermedad.

Entre los síntomas más comunes están los dolores musculares, fiebre, malestar general, inflamación de ganglios en el cuello, detrás de las orejas, axilas e ingles, y la aparición de ampollas en la piel, sobre todo en la zona genital y anal.

El director del Sedes explicó que la viruela del mono se contagia de tres maneras: por contacto directo piel a piel, por el uso de objetos contaminados o por secreciones corporales, y también por relaciones sexuales.

Advirtió que las personas con defensas bajas o enfermedades de base son las más propensas a complicarse y, en casos graves, pueden llegar a morir. En cambio, quienes no tienen estos problemas de salud suelen cursar la enfermedad entre dos a tres semanas sin mayores complicaciones.

La autoridad pidió a la población no ocultar los síntomas y acudir de inmediato a un centro de salud para recibir atención oportuna y evitar contagiar a otras personas.

