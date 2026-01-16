Santa Cruz: Trabajadores en salud cumplen cuarto día de paro y anuncian ampliado

Los trabajadores en salud del departamento se encuentran en su cuarto día de un paro de 96 horas y este viernes llevarán adelante un ampliado departamental para definir nuevas medidas de presión, entre ellas la ratificación de un paro de 120 horas para la próxima semana, en caso de no recibir una respuesta favorable por parte de las autoridades.

Según informó el dirigente del sector, la medida fue asumida de manera departamental y responde a la falta de pago de salarios correspondientes a los meses de noviembre y diciembre.

“Ya son dos meses de salario adeudado y se aproxima un tercer mes. Hemos tenido un fin de año desagradable todos los trabajadores”, señaló.

El dirigente explicó que más de 4.000 personas se ven afectadas, entre trabajadores municipales y dependientes de la Gobernación, quienes además enfrentan una situación de vulnerabilidad al no estar incorporados a la Ley General del Trabajo ni contar con seguro social.

“No tenemos atención en la Caja Nacional de Salud, estamos completamente expuestos”, manifestó.

Asimismo, indicó que las medidas de presión no fueron asumidas de manera inmediata, sino tras agotar instancias de diálogo y conciliación ante el Ministerio de Trabajo y la Defensoría del Pueblo, sin obtener resultados concretos.

Respecto a la huelga de hambre, el sector confirmó que esta se mantendrá mientras no se cancele la totalidad de los salarios adeudados. “Los trabajadores han decidido no levantar las medidas hasta que se paguen los sueldos hasta diciembre”, afirmó.

El ampliado departamental definirá las acciones a seguir durante la jornada, aunque los trabajadores adelantaron que, de no existir una respuesta inmediata por parte de las autoridades municipales y departamentales, el paro de cinco días será ratificado para la próxima semana.

