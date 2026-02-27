Chikungunya en Santa Cruz: meseta de casos y posible descenso en tres semanas, según el Sedes

La epidemia de chikungunya en Santa Cruz mantiene un registro de 3.938 casos confirmados mediante laboratorio, según informó este viernes el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), doctor Julio César Koca.

Aunque la cifra se mantiene elevada, las autoridades aseguran que la situación está “más o menos controlada” y proyectan un descenso de casos dentro de unas tres semanas.

“Estamos en una meseta en este momento”, señaló Koca, quien explicó que la curva de casos ya no muestra el ascenso preocupante de días anteriores. Según el director del Sedes, los esfuerzos conjuntos de la población y de las instituciones sanitarias comienzan a reflejar resultados positivos.

Entre las acciones de prevención destaca la planificación de una gran minga que comenzará este 3 de marzo, orientada a la limpieza de canales y áreas verdes, así como la destrucción de criaderos de mosquitos. El doctor Koca explicó que las intervenciones se enfocarán en los distritos con mayor incidencia, empezando por los distritos 7, 8, 13 y 14.

“La participación de los vecinos es fundamental. Si todas las acciones se ejecutan correctamente, estimamos que a mediados de marzo la curva de casos comenzará a descender”, afirmó Koca.

En las provincias, la situación se mantiene controlada gracias a los trabajos iniciados desde diciembre de 2025. El municipio de Cotoca, por ejemplo, ya completó dos ciclos de fumigación y destrucción de criaderos, y actualmente reporta muy pocos casos autóctonos.

El Sedes hace un llamado a la cooperación ciudadana y a la continuidad de las medidas de prevención, recordando que la limpieza de drenajes y áreas verdes es clave para evitar la propagación del virus.

“Necesitamos que todos los sectores se involucren, incluyendo aquellos que todavía no han participado”, concluyó el director.

