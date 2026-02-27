Estos son los requisitos para el resarcimiento por gasolina desestabilizada

El ejecutivo de la Federación Chuquiago Marka, Jaime Daza, informó que el proceso de resarcimiento por los daños sufridos en vehículos comenzará el martes 3 de marzo y se aplicará en tres etapas, según la gravedad de las afectaciones.

“Evidentemente los requisitos que hay que presentar para el resarcimiento son fotocopia de carnet de identidad, fotocopia del RUAT, fotocopia de documento privado o minuta en el caso de que no esté a nombre del poseedor”, explicó.

Además, los transportistas deberán adjuntar “un informe detallado del mecánico, recibos, facturas y fotografías de los daños realizados en la máquina”, junto con el número de cuenta bancaria y la entidad financiera donde se realizará el depósito correspondiente.

Inicialmente se había anunciado que solo talleres autorizados emitirán la certificación de daños; sin embargo, esta disposición fue flexibilizada.

“La mayoría de los choferes van a diferentes mecánicos, incluso empíricos que no son certificados. Es por eso que se ha pedido que se pueda presentar recibos y un informe del mecánico, simplemente eso, más las fotos y facturas de los repuestos comprados”, precisó Daza.

Sobre el alcance del beneficio, el dirigente aseguró que no debería existir distinción entre transporte público y vehículos particulares.

“Cuando se ha hecho la reunión no se ha hecho diferencia alguna entre público o particular. Creo que todos hemos sido afectados y estos requisitos deberían ser para el 100% de los vehículos afectados”, sostuvo.

El sector del transporte espera que este mecanismo permita aliviar la preocupación de cientos de propietarios afectados, no solo en La Paz y El Alto, sino también en otras regiones del país.

Inicio del proceso

Martes 3 de marzo.

Aplica para reclamos por presuntos daños ocasionados por gasolina desestabilizada.

¿Cómo acceder a la plataforma?

WhatsApp será el canal principal.

Sin necesidad de descargar aplicaciones adicionales.

Se habilitará un Centro de Atención al Usuario.

Los números oficiales serán anunciados en los próximos días (probablemente el lunes).

Requisitos para la compensación

Se deberá presentar:

RUT.

Cédula de identidad.

Número de celular.

SOAT vigente.

Cuenta bancaria.

Nombre de la entidad financiera.

Detalle de los daños.

Fotocopias.

Facturas.

Recibos.

Informes técnicos.

Declaración jurada.

Finiquito de liquidación.

¿Cómo se validará la información?

El sistema cruzará datos con registros oficiales:

BISA

RUAT

SEGIP

SOAT

Clasificación de daños

Leves

Se resuelven con:

Declaración jurada. Finiquito digital. Pago directo.

Tiempo de resolución: días.

Medios y graves

Requieren:

Evaluación adicional por peritos.

Se determinará el alcance real del daño.

Tiempo de resolución: puede demorar meses.

La clasificación definirá procedimiento y plazos.

¿Cómo se realizará el pago?

Luego del registro.

Validación de información.

Confirmación de evaluación por el seguro.

La compensación será depositada directamente en la cuenta bancaria del usuario.

Ventajas del sistema

Reduce tiempos de respuesta.

Genera expediente digital con firma electrónica.

Evita reclamos fraudulentos.

Garantiza trazabilidad técnica y financiera.

