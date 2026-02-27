Incendio en taller de Oruro deja buses calcinados: ¿qué lo provocó?

Un incendio de gran magnitud redujo a cenizas cinco buses en un taller mecánico ubicado en inmediaciones de la avenida Circunvalación, cerca de la Terminal de Buses de Oruro. Las pérdidas económicas superan los 600.000 dólares, según estimaciones preliminares del Ministerio Público.

El fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, informó que el fuego se habría originado por una chispa generada mientras se realizaban trabajos de soldadura en uno de los vehículos.

“Se habría producido presuntamente a consecuencia de chispas, en virtud de que se estaba soldando una parte de un bus. El incendio comenzó ahí, alcanzó el tanque de combustible, que explotó, y posteriormente el fuego se propagó a los otros cuatro vehículos, cuyos tanques también explotaron por el calor”, explicó.

Explosiones en cadena y personas afectadas

La fuerza del fuego y las explosiones generaron momentos de tensión en la zona, debido a la cercanía con la terminal de buses. Diez bomberos y diez civiles resultaron intoxicados por monóxido de carbono durante las labores de sofocación.

De ellos, cinco bomberos y dos civiles tuvieron que ser trasladados a centros médicos por la gravedad de su estado, aunque posteriormente fueron estabilizados.

Investigación y posible delito

Si bien el hecho sería de carácter fortuito, la Fiscalía indicó que la investigación continuará debido a la existencia de personas lesionadas.

Morales explicó que podría configurarse el delito de lesiones culposas, que se aplica cuando una persona no tiene la intención de causar daño, pero lo provoca por imprudencia o impericia.

El caso sigue en etapa de investigación para establecer responsabilidades y determinar si se cumplieron todas las medidas de seguridad durante los trabajos que precedieron al siniestro.

El incendio no solo dejó pérdidas millonarias, sino también una fuerte alarma en la población, ante la magnitud de las explosiones y el riesgo que representó para quienes se encontraban en la zona.

