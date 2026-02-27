Caso Loan: el juicio contra 17 imputados arrancará en octubre y ya hay polémica

El Tribunal Oral Federal de Corrientes estableció que el debate oral y público por la desaparición de Loan Danilo Peña comenzará el miércoles 7 de octubre y se desarrollará con audiencias los días miércoles y jueves hasta diciembre de 2026.

El tribunal está integrado por los jueces Eduardo Ariel Belforte, Fermín Amado Cereloni y Simón Pedro Bracco, quienes además otorgaron un plazo de 15 días para que las partes delimiten con mayor precisión la prueba y depuren la lista de testigos.

La reacción del fiscal

La decisión generó una fuerte reacción del fiscal general Carlos Adolfo Schaefer, quien adelantó que impugnará la fecha y pedirá que el juicio se adelante.

Schaefer cuestionó que, en lugar de avanzar en la depuración de testigos durante la audiencia preliminar, se otorgue un nuevo plazo. Remarcó la urgencia del caso al señalar que “hay un chico desaparecido y no sabemos dónde está” y sostuvo que la causa no es “común y cualquiera”, por lo que debería imprimirse mayor celeridad.

También expresó su oposición a la limitación a dos representantes del Ministerio Público Fiscal durante el debate y dejó planteada la posibilidad de recurrir en Casación si se afecta la autonomía del organismo.

El argumento del Tribunal

El presidente del TOF explicó que el plazo otorgado apunta a colaborar en la correcta individualización y citación de testigos, muchos de los cuales fueron ofrecidos sin datos completos.

Asimismo, justificó la fecha del 7 de octubre en la compleja agenda de los magistrados, quienes integran tribunales de distintas jurisdicciones y atienden múltiples juicios orales complejos durante el año. “No es caprichoso que fijemos una fecha”, sostuvo.

Los 17 imputados

En total son 17 los acusados:

Siete en la causa principal, señalados por la presunta sustracción y ocultamiento del niño.

Diez en una causa paralela, acusados de maniobras para desviar la investigación.

En el expediente principal están imputados Antonio Benítez, Laudelina Peña, Daniel Ramírez, Mónica Millapi, María Victoria Caillava, Carlos Pérez y el comisario Walter Maciel. Según la acusación, habrían actuado de manera coordinada en la desaparición del niño, hecho ocurrido el 13 de junio de 2024 en el paraje Algarrobal, en 9 de Julio, Corrientes.

El delito imputado —sustracción y ocultamiento de menor— prevé penas de entre 5 y 15 años de prisión.

En la causa paralela, diez profesionales están acusados de retener a menores testigos y manipular declaraciones, además de otros delitos como encubrimiento, falso testimonio y defraudación a la administración pública.

Un caso que aún espera respuestas

A más de un año de la desaparición, el paradero de Loan sigue siendo un misterio. La fijación de la fecha de juicio abre una nueva etapa judicial, aunque la discusión sobre los tiempos del proceso ya genera tensión entre el Tribunal y el Ministerio Público Fiscal, mientras la familia continúa reclamando justicia.

