¡26 millones en billetes! Empresario deja que empleados se lleven todo lo que puedan cargar

La compañía china sorprendió al organizar una gala el pasado 13 de febrero en la que colocó 26 millones de dólares en efectivo sobre cientos de mesas, permitiendo que los empleados tomaran todo el dinero que pudieran cargar.

Videos difundidos en redes muestran filas de mesas repletas de fajos de billetes bajo luces de colores, mientras trabajadores observaban expectantes antes de lanzarse a recoger el efectivo. Según medios regionales, algunos lograron llevarse hasta 13.000 dólares en una sola noche.

El presidente de la empresa, Cui Peijun, explicó que prefiere entregar el dinero físicamente en lugar de realizar transferencias bancarias.

“Así no son solo números fríos”, afirmó durante el evento.

Historial de bonificaciones

Henan Kuangshan Crane tiene antecedentes de incentivos extraordinarios. En 2024 registró un beneficio neto de 38 millones de dólares, de los cuales 24 millones fueron distribuidos entre sus empleados.

En el Día Internacional de la Mujer del año pasado, la empresa otorgó cerca de 230.000 dólares en bonos a casi 2.000 trabajadoras. Además, en 2022, Cui donó 4,7 millones de dólares a más de 4.000 estudiantes universitarios de bajos ingresos.

La motivación del empresario

Cui, quien posee el 98,88% de las acciones de la compañía, ha señalado que su objetivo no es simplemente regalar dinero, sino aliviar la carga económica de los jóvenes que enfrentan hipotecas, préstamos y otras obligaciones financieras.

Según el diario South China Morning Post, la empresa distribuyó 180 millones de yuanes (unos 26 millones de dólares), lo que representa casi el 70% de sus beneficios previstos para 2025.

En años anteriores, la compañía había regalado oro a sus empleados, pero este año optó exclusivamente por efectivo, generando aún mayor expectativa y viralización en redes sociales chinas.

