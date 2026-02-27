TEMAS DE HOY:
Policía Boliviana QNMP Aprehenden a Jhonny Fernández

Comunidad

“No tengo ni para comer”: entre lágrimas, Noemí pide solidaridad tras perder su negocio en Santa Cruz

Un incendio consumió por completo una tienda de plásticos en la avenida Nuevo Palmar. La propietaria quedó sin mercadería, ingresos ni recursos para sostener a su familia.

Silvia Sanchez

27/02/2026 10:22

Entre lágrimas, Noemí pide solidaridad tras perder su negocio en Santa Cruz. Imagen captura de video.
Santa Cruz, Bolivia

El pasado 19 de febrero, un incendio de gran magnitud arrasó una tienda de plásticos ubicada en la avenida Nuevo Palmar, en el departamento de Santa Cruz, dejando a Noemí Santos sin su fuente de trabajo.

El fuego consumió plásticos, colchones, sábanas y toda la mercadería del negocio, además de parte de la infraestructura del ambiente alquilado.

“Pago alquiler Bs. 2.550 y no tengo ahorita nada, ni para comer (…) perdí toda mi mercadería, tengo dos hijos en colegio y no tengo ni para comprar sus uniformes”, relató entre lágrimas.

Sin recursos para comenzar de nuevo

La afectada explicó que aún se desconocen las causas del incendio. Mientras tanto, la familia enfrenta no solo la pérdida total de su inversión, sino también los gastos de reparación del local y el pago del alquiler.

Sin ingresos y con responsabilidades familiares, Noemí pide la solidaridad de la población para poder reactivar su negocio y sostener a sus hijos.

Kermesse solidaria

Como parte de las iniciativas de apoyo, este domingo 1 de marzo se realizará una kermesse solidaria cerca de la tienda, en la avenida del Palmar, parada 15.

“Vamos a vender de todo”, señaló la hija de la comerciante, quien también pidió ayuda para su familia.

Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse al número 73677849 para brindar apoyo o recibir mayor información.

