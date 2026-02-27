Falta de camas UTI, personal y medicamentos agrava crisis en Hospital de Niños de Santa Cruz

El servicio de emergencias del Hospital de Niños en Santa Cruz atraviesa una situación crítica. La falta de personal, medicamentos, infraestructura adecuada y camas en terapia intensiva ha generado un colapso que pone en riesgo la atención de los pacientes pediátricos.

El personal de enfermería exige con urgencia la asignación de 35 ítems para poder cubrir la demanda actual.

Una licenciada en enfermería describió el panorama:“Actualmente la situación está muy grave para nosotros, para el personal de enfermería. Necesitamos los 35 ítems. Estamos saturados realmente en el servicio de emergencia”, afirmó.

El área de reanimación atiende actualmente a 10 pacientes entubados, mientras que en observación hay 17 menores. Además, dos pacientes permanecían en pasillos debido a la falta de espacio.

“Tenemos dos licenciadas para 10 pacientes entubados, cuando lo correcto es una licenciada para dos pacientes. No estamos cumpliendo las normas establecidas para la atención”, señaló.

Actualmente, dos camas de terapia intensiva se encuentran cerradas. El personal indicó que tras insistencias de la dirección y la jefatura de enfermería se logró visibilizar públicamente la problemática.

El riesgo es alto, especialmente para los pacientes críticos que requieren monitoreo permanente. “En un paciente entubado, necesita monitorización constante y una enfermera exclusiva para su control”, explicaron.

La crisis no solo es de recursos humanos. También se reporta escasez de medicamentos, insumos médicos y fallas en la infraestructura. El aire acondicionado se encuentra en mal estado en plena época de calor, situación que agrava las condiciones tanto para pacientes como para trabajadores.

Asimismo, el ascensor no funciona, lo que complica el traslado de los menores en estado crítico.

El personal asegura que la situación no es nueva. “Esto viene de hace mucho tiempo. Hemos estado tapando y tapando. No hay un compromiso real de nuestras autoridades”, sostuvo la licenciada.

También informaron que existen bajas médicas y prenatales que no han sido cubiertas, lo que incrementa la sobrecarga laboral. “Nosotros no somos personal administrativo. Aquí no podemos dejar un documento y ya. Trabajamos directamente con vidas humanas”, enfatizó.

