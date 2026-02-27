TEMAS DE HOY:
Trabajadores en salud cumplen paro de 48 horas en Cochabamba

En el hospital materno infantil Germán Urquidi la atención es limitada. En un recorrido se verificó que pese  a la medida de presión varias personas acudieron desde tempranas horas para obtener una ficha de consulta y atención. 

Cristina Cotari

27/02/2026 7:51

La fila en el hospital materno infantil Germán Urquidi para ser atendidos: Foto: Red Uno
Cochabamba

Los trabajadores en salud cumplen este viernes un paro departamental de 48 horas en Cochabamba, medida que afecta la atención en algunos establecimientos.

En el hospital materno infantil Germán Urquidi la atención es limitada. En un recorrido se verificó que pese  a la medida de presión varias personas acudieron desde tempranas horas para obtener una ficha de consulta y atención. 

De acuerdo con un comunicado difundido en el nosocomio, el paro de 48 horas, que se aplica el 26 y 27 de febrero, exige la cancelación de sueldos y del bono IDH, la anulación de la Ley Departamental Nº 1233 y el respeto al Decreto Supremo Nº 28909.

Pese al anuncio de la medida, ayer jueves se habrían distribuido con normalidad las fichas, motivo por el que este viernes, varios pacientes acudieron al materno infantil  para asegurarse un cupo de atención. Algunos pacientes señalaron que desconocían la realización del paro.

“Hace una semana me programaron análisis de laboratorio y no tenía conocimiento del paro. Estamos esperando que nos atiendan”, expresó una paciente que aguardaba en puertas del hospital.

Mientras tanto, la población permanece a la espera de una solución al conflicto que permita restablecer la atención regular en los centros de salud debido  a que en algunos centros solo se atiende casos de emergencia.

Se prevé en próximas horas un pronunciamiento desde el Servicio Departamental de Salud (Sedes) sobre la medida realizada por el sector.

 

