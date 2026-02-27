Exposoya 2026: La feria agrícola más importante del país llega del 5 al 7 de marzo

La 32ª versión de Exposoya se llevará a cabo del jueves 5 al sábado 7 de marzo en Cuatro Cañadas, tras la reprogramación de fechas por motivos de seguridad debido a las intensas lluvias que afectaron la zona. La feria promete un evento seguro, innovador y con gran participación de productores y empresas del sector agrícola.

Abraham Nogales, presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), detalló que más de 130 empresas participarán este año, muchas con parcelas demostrativas que buscan promover la agricultura sostenible e innovadora, incluyendo demostraciones de cultivos de servicio, siembras consorciadas y técnicas de fertilización adaptadas a la región.

“El objetivo es producir más con calidad en menos tiempo, aplicando tecnologías modernas que nos permitan competir a nivel regional”, señaló Nogales, quien destacó la importancia de la biotecnología aprobada en el Mercosur para mejorar la eficiencia de los cultivos.

Entre las novedades, se espera la participación de autoridades y representantes del sector económico, aunque la presencia del presidente Rodrigo Paz será confirmada próximamente debido al cambio de fechas.

Exposoya no solo beneficia a los productores agrícolas, sino también a empresas de maquinaria, tractores, vehículos e implementos que forman parte del sistema productivo del país. Además, universidades y técnicos especializados tendrán la oportunidad de visitar la feria y conocer las últimas prácticas e innovaciones agrícolas.

Nogales invitó a todos los interesados a asistir a esta muestra, asegurando que la experiencia será educativa, segura y enriquecedora, destacando la resiliencia de los expositores que participan año tras año.

