"Tengo cuatro hijos, ¿quién me va a responder?": El drama de una madre que perdió su bus recién comprado en el incendio de Oruro

Detrás de las columnas de humo y los fierros retorcidos que dejó el incendio en la zona de la Nueva Terminal, emerge una historia de desolación. Mientras los bomberos enfriaban los restos de los cinco buses consumidos por las llamas, una mujer lloraba desconsolada frente a lo que, hasta hace unas horas, era el fruto de años de sacrificio y la única fuente de ingresos para sus cuatro hijos.

Un sueño convertido en cenizas

La afectada, transportista de la empresa Flechabus, relató que el vehículo siniestrado era una adquisición reciente. "Recién lo compré hace un mes. Tenía otro bus, lo vendí y compré este con una deuda más grande en el banco. Me ha costado mucho esfuerzo", explicó entre sollozos.

El bus, con capacidad para 53 pasajeros, había sido ingresado al taller mecánico apenas el día anterior para una reparación de rutina en el tanque de combustible. Nadie imaginó que esa decisión terminaría en una tragedia financiera de la que la propietaria no sabe cómo se recuperará.

Uno de los puntos más críticos del relato es la falta de respaldo económico ante este tipo de siniestros. La propietaria confirmó que, como es común en el sector, el vehículo solo contaba con el SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito), el cual no cubre daños materiales por incendios o pérdida total del motorizado.

"No tiene seguro, solo SOAT. Yo siempre quise tener mi auto, he luchado por esto. ¿Y ahora quién me va a ayudar a pagar al banco?", cuestionaba la mujer ante los medios, visiblemente afectada por la magnitud de su pérdida.

Una familia en la incertidumbre

Con cinco años de trayectoria en el sector del transporte, la mujer se enfrenta ahora a un futuro incierto. Sin la herramienta de trabajo y con una deuda bancaria vigente, su principal preocupación es el bienestar de sus cuatro hijos.

Hasta el momento, no se ha determinado si el taller mecánico contaba con algún tipo de seguro de responsabilidad civil o si existirá algún fondo de asistencia para los propietarios afectados. Por ahora, para esta madre orureña, el incendio no solo se llevó un vehículo, sino el patrimonio de toda una vida.

