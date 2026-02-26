TEMAS DE HOY:
Jhonny Fernández Ana Lucía Reis Narcotráfico

Comunidad

[VIDEO] Con una sonrisa: Así ingresó el alcalde cruceño Palacio de Justicia para su audiencia

Durante un breve recorrido antes de abordar el ascensor que lo trasladó a la sala donde se desarrollará su audiencia, Fernández no brindó declaraciones a la prensa.

Charles Muñoz Flores

26/02/2026 12:30

así ingresó el alcalde cruceño a su audiencia. FOTO: NTV/RED UNO. Composición CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, llegó la mañana de este jueves al Palacio de Justicia para comparecer ante la autoridad jurisdiccional en el marco del denominado caso pavimento.

Según se observa en un video registrado por las cámaras de Red Uno, la autoridad municipal ingresó al edificio con una sonrisa, custodiado por efectivos policiales y enmanillado. Durante un breve recorrido antes de abordar el ascensor que lo trasladó a la sala donde se desarrollará su audiencia, Fernández no brindó declaraciones a la prensa.

En el caso pavimento, las autoridades investigan una denuncia relacionada con presuntas obras inconclusas en la capital cruceña. El Ministerio Público formalizó la imputación contra el burgomaestre por la presunta comisión de los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, tipificados en los artículos 224 y 125 del Código Penal.

La fiscal asignada al caso, Milenka Rodas, informó que el Ministerio Público solicitará la detención preventiva de la autoridad municipal por el lapso de 180 días mientras se desarrollan las investigaciones.

La audiencia definirá la situación jurídica del alcalde cruceño en este proceso.

 

