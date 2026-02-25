TEMAS DE HOY:
Comunidad

Concejal Alberti pide que aprehensión de Fernández no sea un 'show mediático'

El concejal pidió al Ministerio Público ampliar la investigación e incluir a otros funcionarios vinculados a la obra de pavimentación observada, y advirtió que el proceso no debe quedar en una medida temporal.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

24/02/2026 21:02

Santa Cruz, Bolivia

El concejal José Alberti se pronunció tras las recientes acciones judiciales contra el alcalde Johnny Fernández. Advirtió que la ciudadanía no aceptará maniobras que terminen en impunidad y demandó que el proceso llegue hasta las últimas consecuencias.

Alberti recordó que durante cinco años han realizado una fiscalización constante a la gestión de Johnny Fernández y expresó su preocupación de que la medida judicial solo sea temporal.

“Esperemos que esto no sea un show para mandarlo a su casa un par de días y después se olvide todo”, manifestó.

El concejal también cuestionó que el caso pueda tener un trasfondo político. Señaló que la aprehensión no debe beneficiar a ningún aspirante electoral, en alusión al exconcejal Manuel Saavedra. 

En ese marco, Alberti solicitó al fiscal departamental y al presidente del Tribunal Departamental de Justicia que la investigación se extienda al licenciado Roger Serrate Ruiz y al ingeniero Sergio Luna, a quienes vinculó con la ejecución y el pago de la obra de pavimentación observada.

“Uno ejecutó la obra y otro pagó la obra. Todos estos elementos se deben aclarar”, afirmó.

Alberti sostuvo que no existen garantías si la justicia no actúa con independencia y celeridad. “Lo que estamos pidiendo es que simplemente se haga justicia”, concluyó.

 

