Concejal Alberti pide que aprehensión de Fernández no sea un 'show mediático'

El concejal José Alberti se pronunció tras las recientes acciones judiciales contra el alcalde Johnny Fernández. Advirtió que la ciudadanía no aceptará maniobras que terminen en impunidad y demandó que el proceso llegue hasta las últimas consecuencias.

Alberti recordó que durante cinco años han realizado una fiscalización constante a la gestión de Johnny Fernández y expresó su preocupación de que la medida judicial solo sea temporal.

“Esperemos que esto no sea un show para mandarlo a su casa un par de días y después se olvide todo”, manifestó.

El concejal también cuestionó que el caso pueda tener un trasfondo político. Señaló que la aprehensión no debe beneficiar a ningún aspirante electoral, en alusión al exconcejal Manuel Saavedra.

En ese marco, Alberti solicitó al fiscal departamental y al presidente del Tribunal Departamental de Justicia que la investigación se extienda al licenciado Roger Serrate Ruiz y al ingeniero Sergio Luna, a quienes vinculó con la ejecución y el pago de la obra de pavimentación observada.

“Uno ejecutó la obra y otro pagó la obra. Todos estos elementos se deben aclarar”, afirmó.

Alberti sostuvo que no existen garantías si la justicia no actúa con independencia y celeridad. “Lo que estamos pidiendo es que simplemente se haga justicia”, concluyó.

