Policial

Secuestra a su hermanastro y filma su súplica para cobrar Bs 300.000

Seis personas fueron aprehendidas tras mantener a la víctima en cautiverio en la comunidad Gran Chaco.

Ximena Rodriguez

24/02/2026 20:51

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

Un video estremecedor se ha convertido en la prueba central del secuestro de un menor de 13 años en Cuatro Cañadas. En las imágenes, enviadas por su propio hermanastro de 19 años, se observa a la víctima con los ojos vendados suplicando a su familia que pague por su liberación.

El operativo policial logró la aprehensión de seis personas implicadas, incluyendo a un adolescente y al familiar directo del menor. El grupo criminal mantenía al joven en cautiverio en la comunidad Gran Chaco tras haberlo interceptado bajo engaños el pasado domingo.

Sobre el caso, el fiscal Mijael Soria informó: “Se tiene aprehendidas a seis personas mayores de edad, entre ellos un adolescente por el presunto delito de secuestro. En este hecho, uno de los sindicados sería el medio hermano de la víctima; estaban pidiendo un rescate por Bs. 300.000”.

La autoridad judicial añadió que la familia no llegó a realizar el pago y que se investigan los móviles detrás del plan ideado por varios sujetos. El Ministerio Público ha confirmado que solicitará la medida extrema de detención preventiva para todos los involucrados.

