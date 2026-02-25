Un adolescente de 14 años de nacionalidad peruana, que era buscado intensamente en su país, fue rescatado en las últimas horas en la ciudad de Sucre tras ser hallado en situación de abandono. Las autoridades locales investigan un presunto caso de trata de personas con fines de explotación laboral, luego de que el menor fuera trasladado mediante engaños desde su hogar en Ayacucho hasta el municipio chuquisaqueño de Villa Charcas.

El hallazgo: Nerviosismo en el bus

La alerta fue dada por un pasajero de un bus interprovincial que viajaba hacia la capital. Según el informe de Carla Ortuño, representante de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA), el testigo notó un evidente estado de nerviosismo en el joven, quien viajaba sin compañía de adultos.

Al arribar a la terminal interprovincial de Sucre, el pasajero dio aviso inmediato a los efectivos policiales, quienes remitieron al menor a las instancias de protección correspondientes para su resguardo.

Relatos contradictorios y sospecha de captación

La intervención psicológica inicial reveló la complejidad del caso. En un primer momento, el adolescente afirmó haber perdido el conocimiento tras ingerir algo y despertar directamente en Villa Charcas. Sin embargo, en una segunda entrevista, admitió conocer a las personas que lo trasladaron, presuntamente motivado por conflictos económicos en su entorno.

"Tenemos que seguir haciendo el abordaje con el área de psicología para identificar a los responsables y poder iniciar las acciones legales correspondientes", señaló Ortuño, subrayando que el menor aún se muestra reticente a brindar información detallada sobre sus captores.

Tras el cruce de información con las autoridades de Ayacucho, Perú, se confirmó que la madre del menor había reportado su desaparición hace 10 días. Actualmente, la Defensoría boliviana y el Consulado de Perú agilizan los trámites administrativos para la restitución del adolescente a su seno familiar.

