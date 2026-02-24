"Nadie está por encima de la ley": 'Mamen' Saavedra se pronuncia tras la aprehensión de Jhonny Fernández

El concejal Manuel 'Mamen' Saavedra se pronunció tras la aprehensión del alcalde Jhonny Fernández, subrayando que en un Estado de derecho "nadie está por encima de la ley". El legislador enfatizó que las instituciones deben actuar con absoluta independencia y sin presiones políticas para esclarecer los hechos.

Saavedra sostuvo que, ante la existencia de indicios sobre irregularidades, la justicia tiene la responsabilidad de investigar y determinar sanciones. No obstante, recalcó que este proceso debe llevarse a cabo respetando estrictamente las garantías del debido proceso.

Para el concejal, la situación del burgomaestre es el reflejo de una problemática estructural que ha frenado el desarrollo de la capital cruceña durante años.

"La corrupción le quitó oportunidades a la gente, frenó obras y debilitó los servicios básicos", sentenció Saavedra al analizar el impacto de la gestión actual.

El líder opositor reafirmó su postura de "tolerancia cero a la corrupción", asegurando que su convicción no es un discurso pasajero, sino una necesidad urgente de orden. Santa Cruz de la Sierra requiere, según su visión, una administración transparente que cuide con rigor cada recurso público.

Finalmente, Saavedra hizo un llamado a mirar hacia el futuro para recuperar la esperanza y construir una ciudad que funcione para sus ciudadanos. El enfoque actual debe centrarse en edificar una gestión honesta que priorice las necesidades de la gente por encima de los intereses particulares.

