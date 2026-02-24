Investigan presunto abuso sexual contra un niño de 8 años en Oruro

El principal sospechoso es su padre, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público. El menor recibe atención y apoyo psicológico.
24/02/2026 15:59
Escuchar esta nota
La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de Oruro informó sobre un caso de presunto violación cuya víctima es un niño de 8 años. El principal acusado es su propio padre, de 49 años.
De acuerdo con el reporte policial, la madre del menor tomó conocimiento de lo ocurrido y acudió de inmediato a formalizar la denuncia ante las autoridades.
El hombre fue aprehendido y puesto a disposición del Ministerio Público, instancia que deberá definir su situación jurídica en las próximas horas.
Mientras tanto, el menor recibe atención médica y apoyo psicológico especializado, en el marco de las medidas de protección activadas por las autoridades.
El caso se encuentra en etapa de investigación.
Mira la programación en Red Uno Play
15:00
16:30
17:00
18:55
21:00
22:00
15:00
16:30
17:00
18:55
21:00
22:00