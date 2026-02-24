TEMAS DE HOY:
Jhonny Fernández Código de Tránsito

27ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Investigan presunto abuso sexual contra un niño de 8 años en Oruro

El principal sospechoso es su padre, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público. El menor recibe atención y apoyo psicológico.

Silvia Sanchez

24/02/2026 15:59

Investigan presunto abuso sexual contra un niño de 8 años en Oruro. Imagen captura de video Red Uno.
Oruro, Bolivia

Escuchar esta nota

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de Oruro informó sobre un caso de presunto violación cuya víctima es un niño de 8 años. El principal acusado es su propio padre, de 49 años.

De acuerdo con el reporte policial, la madre del menor tomó conocimiento de lo ocurrido y acudió de inmediato a formalizar la denuncia ante las autoridades.

El hombre fue aprehendido y puesto a disposición del Ministerio Público, instancia que deberá definir su situación jurídica en las próximas horas.

Mientras tanto, el menor recibe atención médica y apoyo psicológico especializado, en el marco de las medidas de protección activadas por las autoridades.

El caso se encuentra en etapa de investigación.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD