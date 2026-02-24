Investigan presunto abuso sexual contra un niño de 8 años en Oruro

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de Oruro informó sobre un caso de presunto violación cuya víctima es un niño de 8 años. El principal acusado es su propio padre, de 49 años.

De acuerdo con el reporte policial, la madre del menor tomó conocimiento de lo ocurrido y acudió de inmediato a formalizar la denuncia ante las autoridades.

El hombre fue aprehendido y puesto a disposición del Ministerio Público, instancia que deberá definir su situación jurídica en las próximas horas.

Mientras tanto, el menor recibe atención médica y apoyo psicológico especializado, en el marco de las medidas de protección activadas por las autoridades.

El caso se encuentra en etapa de investigación.

