Caso pavimento: Jhonny Fernández se desmaya durante su declaración

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, se desmayó este martes en plena declaración en dependencias del Departamento Especializado de Lucha Contra la Corrupción (Delcc), donde fue citado en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en el plan municipal de pavimentación.

La autoridad municipal llegó cerca del mediodía para brindar su declaración informativa en calidad de denunciado dentro de un proceso iniciado por el exconcejal y actual candidato a alcalde, Manuel 'Mamén' Saavedra. La denuncia se basa en un informe preliminar de la Contraloría que observó 16 proyectos de pavimentación que figurarían como ejecutados pese a presentar faltantes.

Antes de ingresar a declarar, Fernández atendió a los medios de comunicación, rechazó las acusaciones y sostuvo que el proceso responde a motivaciones políticas. “Como siempre, con este caso ya son cerca de 60 veces que vengo a la Fiscalía defendiendo temas de interés del pueblo. Y ahora una canallada que no tiene ni pies ni cabeza”, afirmó.

El alcalde aseguró además que las obras cuestionadas sí fueron ejecutadas y que las observaciones de la Contraloría no constituyen un dictamen sancionatorio, sino recomendaciones que según dijo ya fueron respondidas por la Alcaldía. También señaló que la Fiscalía habría realizado verificaciones en campo.

Por este caso también fue convocado a declarar el secretario municipal de Obras Públicas, Sergio Luna, quien deberá responder junto al alcalde por la presunta comisión de los delitos de conducta antieconómica, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes.

La investigación se encuentra en etapa preliminar y, tras la toma de declaraciones, el Ministerio Público deberá definir los siguientes pasos procesales dentro del caso.

Mira la programación en Red Uno Play