Jhonny Fernández lanza ultimátum al transporte: "O vuelven a trabajar o decreto transporte libre"

En un tono enérgico y visiblemente molesto, el alcalde Jhonny Fernández dio por terminada la paciencia del Ejecutivo Municipal frente al paro de transporte que afecta a la capital cruceña. La autoridad advirtió que, de no reanudarse el servicio de inmediato, procederá a la reversión de rutas y a la declaración de transporte libre en la ciudad.

"Mano dura" contra el paro y el incremento

Fernández fue enfático al señalar que no permitirá que el sector transporte imponga "caprichos" que dañen la economía de los ciudadanos, especialmente en la temporada de fin de año. El alcalde descalificó la intención de elevar el pasaje a 5 bolivianos, calificándola de "barbaridad".

"Se acabó el jueguito. Les vuelvo a reiterar por última vez: o vuelven a trabajar o se van de esa ruta. No acepto chantajes ni amenazas. Transportista que no salga a trabajar, se le revierte su licencia", sentenció la autoridad.

Medidas inmediatas y sanciones penales

El alcalde anunció que ha instruido a sus grupos operativos realizar relevamientos en las calles a partir de las próximas horas. Las acciones legales que tomará el municipio incluyen:

Reversión de licencias: Quienes no cumplan con su servicio perderán el derecho a explotar sus rutas actuales.

Transporte libre: Si el paro persiste mañana, el municipio autorizará que cualquier transportista que desee trabajar pueda hacerlo sin restricciones de sindicatos.

Acciones penales: Fernández adelantó que no se limitará a multas económicas, sino que aplicará el Código Penal por el daño causado a la población, solicitando el acompañamiento de la Fiscalía y la Policía en los operativos.

Tarifas y matriz energética

Respecto al costo del pasaje, el burgomaestre aclaró que la tarifa vigente es de Bs 2.30 y que cualquier modificación debe ser aprobada por el Concejo Municipal tras un debate técnico, algo que aún no ha ocurrido.

Asimismo, cuestionó los argumentos del sector sobre el costo del diésel. "Más del 40% del parque automotor no usa diésel; están a gas y gasolina. No se hagan los vivos queriendo subir el pasaje por un problema que deben solucionar con el Gobierno Nacional", reclamó, instando a los transportistas a negociar con el Estado central el cambio de su matriz energética.

Finalmente, el alcalde agradeció a los sindicatos que ya han comenzado a operar en el primer, segundo y tercer anillo, instando al resto a seguir ese ejemplo para evitar sanciones drásticas este lunes.

Mira la programación en Red Uno Play