El Alto: Reportan tres casos de embarazos en adolescentes en dos semanas

En la ciudad de El Alto, en las últimas dos semanas se han reportado tres casos de adolescentes embarazadas en distintos hospitales. El último caso se trataría del resultado de una violación a una menor de 14 años que estaría en cuatro meses de gestación; lo alarmante es que no se ha recibido ningún tipo de denuncia, menciona la presidenta de la Defensoría de Derechos Humanos, Virginia Ugarte.

“Para esos médicos que no han cumplido con el protocolo en menos de dos semanas, tres casos que nosotros hemos podido descubrir como defensores de derechos humanos, vamos a pedir las sanciones de incumplimiento de deberes para estos centros de salud”, aseguró Ugarte.

Ugarte pide una sanción ejemplificadora para el personal de salud que no elevó la denuncia ante las autoridades policiales, ya que existiría un protocolo que seguir en este tipo de casos. Un consultorio privado, un centro de salud y un hospital están siendo investigados por los casos de las menores.

En el caso de la menor de 14 años, los padres de familia buscan al autor de la violación, que se trataría de un sujeto de 19 años. Los padres de familia se encuentran muy afectados por el caso.

“Era su enamorado, se conocieron en el desfile, estaba desfilando de su colegio, ella se comunicaba de mi celular (…) que le pase pensiones al bebé y que le dé su apellido nada más quiero yo”, menciona la madre de la menor.

