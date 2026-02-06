Industriales proponen Ley de Inversiones para atraer capital extranjero y garantizar seguridad jurídica

El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Gonzalo Morales, informó este viernes que el sector empresarial presentó un Proyecto de Ley de Inversiones, con el objetivo de atraer capital extranjero, fomentar el desarrollo productivo y brindar seguridad jurídica a quienes decidan invertir en Bolivia, tras el creciente interés internacional por el país.

“Bolivia hoy está en la mira de muchos países. Han llegado delegaciones de Estados Unidos, de la Unión Europea, y en foros internacionales se percibe el interés de países de Latinoamérica en invertir en Bolivia. Pero, para que estos inversionistas vengan a Bolivia es necesario que, como país, les demos seguridad jurídica para sus inversiones”, afirmó.

En ese marco, dijo que la Cámara Nacional de Industrias, junto a la Cámara Nacional de Comercio, presentó formalmente la propuesta normativa, que crea la Autoridad Nacional de Inversiones, una instancia especializada para promover y acompañar los negocios en el país.

Según explicó, esta entidad se encargará de registrar las inversiones, buscar contactos internacionales, coordinar con gobiernos subnacionales y cámaras empresariales, además de proponer al Órgano Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) normas específicas para sectores estratégicos.

Morales justificó la urgencia de la ley con datos concretos, debido a que en la gestión 2024, Bolivia apenas recibió $us 247 millones de inversión extranjera, una cifra mínima comparada con otros países de la región, como Perú, que en el mismo periodo recibió alrededor de $us 6.000 millones, Argentina $us 11.000 millones y Chile $us 12.000 millones.

Seguridad jurídica y arbitraje internacional

El dirigente empresarial subrayó que la clave para atraer grandes inversiones es la seguridad jurídica y la previsibilidad normativa, ya que otros países cuentan con leyes que protegen los contratos frente a cambios normativos futuros.

Asimismo, el empresario destacó que el proyecto contempla el arbitraje internacional como mecanismo de resolución de controversias, un punto sensible para los inversionistas.

“Desde 2007 Bolivia no forma parte del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), y eso desincentiva la inversión extranjera. Por eso el arbitraje internacional está contemplado en esta ley”, explicó.

Inversiones sin privatización de empresas estatales

Morales aclaró que la propuesta no implica la venta de empresas estratégicas del Estado.

“No significa que se van a vender las empresas del Estado”, enfatizó, precisando que la inversión puede darse en sectores como minería, agricultura, ganadería, tecnología e industria, mediante asociaciones público-privadas o inversiones netamente privadas.

Requisitos y tratamiento legislativo

Entre los requisitos para los inversionistas, Morales mencionó tres aspectos fundamentales: Traer todo el capital comprometido, cumplir fielmente la legislación boliviana y respetar al 100% el contrato de inversión.

Adelantó que el proyecto será presentado oficialmente a la Asamblea Legislativa en esta jornada.

Mira la programación en Red Uno Play