Las Reservas Internacionales Netas de Bolivia suben 87,9% y cierran 2025 en $us 3.713 millones

Las Reservas Internacionales Netas (RIN) de Bolivia cerraron la gestión 2025 con un crecimiento histórico del 87,9%, alcanzando los 3.713,2 millones de dólares, según el reporte del Banco Central de Bolivia (BCB). El incremento se explica principalmente por la revalorización del oro y el ingreso de créditos externos, factores que fortalecieron la posición externa del país durante el último año.

El oro se consolidó como el principal respaldo de las reservas, representando el 84,4% del total. Al cierre de diciembre, las reservas auríferas alcanzaron un valor de 3.102,4 millones de dólares, mientras que el volumen físico se mantuvo estable en aproximadamente 22,3 toneladas.

Durante 2025, el BCB adquirió 17,3 toneladas de oro en el mercado interno, refinó 16,4 toneladas y realizó ventas por 17,9 toneladas, generando ingresos por 2.028,3 millones de dólares.

El contexto internacional también favoreció esta evolución. El oro alcanzó precios récord impulsado por la incertidumbre global, tensiones geopolíticas y la mayor demanda de bancos centrales, consolidándose como un activo refugio. En contraste, el precio del petróleo mantuvo una tendencia a la baja, reflejando una demanda mundial moderada.

En paralelo, las reservas en divisas mostraron un incremento significativo, pasando de 43,8 millones de dólares en diciembre de 2024 a 500,9 millones al cierre de 2025. Este aumento estuvo vinculado principalmente al desembolso de créditos externos, entre ellos un pago de 387 millones de dólares de la Corporación Andina de Fomento (CAF).

El informe del ente emisor señala que, pese a los resultados positivos, se registraron ajustes técnicos relacionados con límites de inversión y capital de trabajo, por lo que se readecuaron las políticas para la gestión 2026, elevando los márgenes permitidos para mejorar la administración de las reservas.

De cara a este año, el BCB proyecta un escenario favorable para el precio del oro, aunque advierte la necesidad de reducir la alta concentración de este metal en las reservas para disminuir riesgos y mejorar la liquidez. En un contexto internacional marcado por un crecimiento económico moderado y persistentes tensiones globales, la institución anticipa una gestión prudente orientada a preservar la estabilidad financiera del país.

