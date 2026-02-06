¿Quieres aprender IA? Estos son los cinco cursos gratuitos de Google

Google presentó una nueva formación gratuita en inteligencia artificial (IA) dirigida a personas que desean iniciarse en esta tecnología sin conocimientos previos.

La propuesta reúne cinco minicursos diseñados para explicar de forma clara y práctica cómo funciona la inteligencia artificial generativa y cómo puede aplicarse en entornos reales.

La capacitación está disponible en la plataforma Google Cloud Skills Boost y forma parte de una ruta de aprendizaje pensada para quienes buscan entender la IA desde sus fundamentos hasta su uso práctico en herramientas profesionales.

La iniciativa surge en un contexto donde la inteligencia artificial gana protagonismo en ámbitos laborales, educativos y creativos, generando la necesidad de adquirir nuevas habilidades digitales.

Según la compañía, el objetivo es facilitar el acceso al conocimiento y reducir la brecha tecnológica mediante contenidos accesibles y gratuitos.

Los cinco minicursos de la formación

La ruta formativa está compuesta por cinco módulos que abordan los conceptos esenciales de la inteligencia artificial:

1. Introducción a la inteligencia artificial generativa

Este primer curso explica qué es la IA generativa y cómo los sistemas pueden crear textos, imágenes o contenido digital a partir de datos previamente entrenados. También diferencia este tipo de tecnología del aprendizaje automático tradicional.

2. Grandes modelos de lenguaje (LLM) y su funcionamiento

El segundo módulo se centra en los modelos capaces de comprender y generar lenguaje natural. Se explican sus principios básicos, cómo procesan información y por qué se han vuelto fundamentales en herramientas digitales actuales.

3. Aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial

En este apartado se muestran ejemplos concretos del uso de la IA en tareas cotidianas y laborales, como la organización de información, la optimización de procesos o el apoyo a la creatividad.

4. Diseño de instrucciones o prompts

Uno de los cursos más prácticos enseña cómo redactar instrucciones claras para obtener mejores resultados de los sistemas de IA. El contenido introduce técnicas utilizadas en entornos profesionales, especialmente dentro de Vertex AI.

5. Ética y uso responsable de la inteligencia artificial

El último módulo aborda los principios éticos, los riesgos del uso inadecuado y la importancia de aplicar la IA de forma transparente y responsable, un aspecto cada vez más valorado en el ámbito laboral.

Formación breve y accesible

Los minicursos están diseñados bajo el formato de microaprendizaje, con lecciones cortas que pueden completarse en pocas horas. Algunos módulos incluyen evaluaciones y la posibilidad de obtener insignias digitales que pueden añadirse al perfil profesional.

La formación está dirigida a estudiantes, emprendedores, trabajadores y cualquier persona interesada en comprender cómo funciona la inteligencia artificial sin necesidad de experiencia técnica. Además, los cursos están disponibles en varios idiomas, incluido el español.

Cómo acceder a los cursos

Para acceder a la formación solo es necesario crear una cuenta gratuita en Google Cloud Skills Boost y elegir la ruta de aprendizaje en inteligencia artificial. El contenido no tiene límite de tiempo y puede completarse al ritmo de cada usuario.

Con esta iniciativa, Google busca que más personas comprendan una tecnología que ya forma parte de la vida diaria y del mercado laboral, ofreciendo una puerta de entrada sencilla para quienes desean familiarizarse con la inteligencia artificial y sus aplicaciones reales.



