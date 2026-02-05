¿Quieres volver a leer los mensajes eliminados con tu ex? Este truco te puede salvar

Borrar una conversación por error, cambiar de celular o eliminar fotos importantes puede convertirse en una pesadilla. Pero no todo está perdido.

WhatsApp, la aplicación de mensajería más usada del mundo, cuenta con sistemas de respaldo que permiten recuperar chats, archivos y mensajes… si activaste las opciones a tiempo.

Incluso, muchos usuarios no saben que sus conversaciones siguen guardadas en la nube.

La forma más fácil: la copia de seguridad

La manera más sencilla de recuperar tus chats es a través de una copia en la nube:

En Android: se guarda en Google Drive

En iPhone: se almacena en iCloud

Para verificar si tienes un respaldo, entra en:

Ajustes > Chats > Copia de seguridad

Ahí podrás ver la fecha del último guardado automático.

Si existe una copia reciente, tienes grandes posibilidades de recuperar todo.

¿Ya cambiaste de celular? Aún hay solución

Si instalaste WhatsApp en tu nuevo teléfono sin restaurar la copia, todavía puedes arreglarlo.

Solo debes:

Desinstalar la aplicación Volver a instalarla desde la tienda oficial Ingresar tu número Aceptar la restauración cuando aparezca la opción

Eso sí, debes usar:

El mismo número

La misma cuenta de Google o Apple ID

De lo contrario, no funcionará.

Sin nube, pero con el celular antiguo (solo Android)

Si no activaste copia en la nube, pero aún tienes tu teléfono anterior, existe una opción más técnica.

Se trata de restaurar una copia local.

El proceso consiste en:

Copiar los archivos de la carpeta WhatsApp/Databases del celular viejo

Transferirlos al nuevo dispositivo

Reinstalar la app

Este método requiere cuidado, pero puede salvar tus conversaciones.

Cuando ya no hay vuelta atrás

En el peor escenario, si:

Nunca activaste copias

Cambiaste de celular

Ya iniciaste sesión

No guardaste archivos

Lamentablemente, no será posible recuperar los chats.

WhatsApp no almacena los mensajes en sus servidores, ya que están protegidos con cifrado. Por eso, la responsabilidad del respaldo recae en cada usuario.

¿Y los chats con tu ex?

Sí, muchos buscan recuperar mensajes por nostalgia, dudas o asuntos pendientes.

Si tienes copia activa, podrás volver a leerlos.

Si no… solo quedarán en el recuerdo.

Consejo clave: activa tu respaldo hoy

Para evitar pérdidas en el futuro:

Activa copias automáticas

Revisa la frecuencia

Guarda en WiFi

Protege tu cuenta

Un ajuste ahora puede salvarte después.

