Bolivia avanza en su proceso de modernización digital y expansión de conectividad. Tras el inicio de operaciones de Starlink en el país, ahora Amazon también ha solicitado una licencia experimental para brindar servicios de internet satelital, según informaron autoridades del sector.

Actualmente, Starlink opera en Bolivia desde hace dos días con una licencia experimental de seis meses, otorgada en el marco del Decreto Supremo 5509, impulsado por el Ministerio de Obras Públicas. Esta norma autoriza la implementación de servicios de telecomunicaciones mediante satélites de órbita baja y media, permitiendo ampliar la cobertura en todo el territorio nacional.

Amazon se suma al interés tecnológico

El director de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), Carlos Agreda, confirmó que Amazon ya expresó formalmente su interés en ingresar al mercado boliviano.

“Cualquier empresa puede solicitar una licencia experimental. El procedimiento es rápido y Amazon ya ha iniciado el trámite”, señaló.

Además, explicó que existen varios proyectos satelitales interesados en operar en el país.

Starlink como servicio complementario

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, explicó que Starlink, desarrollado por SpaceX, ofrece internet satelital de alta velocidad y no reemplaza a los operadores nacionales, sino que complementa el servicio de Entel y otras empresas.

“Nos permite llegar a sectores rurales donde antes no había conexión”, afirmó.

¿Qué permite la licencia experimental?

La licencia experimental tiene una duración máxima de seis meses y no es renovable. Durante ese tiempo:

No existe un límite de usuarios.

El servicio puede operar en todo el país.

No hay zonas exclusivas.

Se permite competir libremente por clientes.

Se evalúa la viabilidad técnica y económica del servicio.

El objetivo principal es analizar cómo funciona la tecnología en condiciones reales antes de otorgar una autorización definitiva.

Licencia definitiva, el siguiente paso

Una vez concluido el periodo experimental, las empresas no podrán seguir operando sin obtener una licencia formal y permanente. Para ello, deberán cumplir todos los requisitos técnicos, legales y regulatorios establecidos por el Estado.

Un nuevo escenario digital para Bolivia

Con la llegada de Starlink y el interés de Amazon, Bolivia se posiciona como un país atractivo para la inversión tecnológica. Las autoridades esperan que esta competencia impulse:

Mejor calidad de servicio

Mayor cobertura rural

Precios más accesibles

Reducción de la brecha digital

De esta manera, el país avanza hacia una conectividad más inclusiva, especialmente en comunidades alejadas donde el internet tradicional aún no llega.

