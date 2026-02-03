Starlink ya está en Bolivia: ¿qué ofrece, cuánto cuesta y cómo obtenerlo?

Bolivia da un paso clave hacia la conectividad total. Starlink, el servicio de internet satelital de alta velocidad, inició oficialmente operaciones en el país, permitiendo acceso a internet incluso en zonas donde antes era casi imposible conectarse.

La confirmación llegó tanto desde el Gobierno como desde la empresa, cuya página web ya muestra a Bolivia dentro del mapa oficial de países con cobertura, junto con los precios, planes y equipos disponibles.

Anuncio oficial

El presidente Rodrigo Paz destacó el inicio del servicio como un avance histórico para el país:

“Hoy Bolivia da un salto histórico hacia la modernidad. Starlink es la primera empresa que inicia operaciones en todo el país de la mano de nuestra empresa estratégica Entel”, escribió en su cuenta de X.

Por su parte, Starlink anunció oficialmente que su internet ya está disponible en territorio boliviano, habilitando la contratación directa desde su plataforma digital.

¿Qué necesitas para tener Starlink?

Para acceder al servicio se debe adquirir el Kit Starlink, que incluye:

Antena satelital

Fuente de energía eléctrica

Equipo listo para instalación fija

Importante: el router no está incluido y debe comprarse por separado.

Según la empresa, los equipos están diseñados para una vida útil de hasta 10 años, con garantía de 3 años, especialmente en la versión Starlink Performance, orientada a empresas.

Precios de Starlink en Bolivia (2026)

Planes para hogares

Servicio residencial estándar

Kit: Bs 2.800

Mensualidad: Bs 610

Servicio residencial “Lite”

Mensualidad reducida: Bs 460

Starlink Mini (hogar)

Kit: Bs 2.200

Mensualidad: Bs 610

Plan Lite: Bs 460

Planes para empresas

Los costos aumentan debido a equipos más potentes y mayor capacidad de conexión:

Kit Performance: Bs 25.000

Kit estándar empresarial: Bs 2.800

Mensualidad: entre Bs 425 y Bs 3.560, según el plan contratado

Velocidad del servicio

Starlink ofrece conexión de alta velocidad, ideal para trabajo remoto, educación, empresas y zonas rurales:

Descarga: entre 135 y 310 Mb/s

Carga: entre 20 y 44 Mb/s

¿Por qué recién llega Starlink a Bolivia?

La operación de Starlink fue posible tras la aprobación del Decreto Supremo 5509, emitido en diciembre de 2025, que autoriza el ingreso de empresas de internet satelital como:

Starlink

OneWeb

Kuiper (Amazon)

El objetivo del Gobierno es reducir la brecha digital, mejorar la calidad del servicio y llevar internet a comunidades rurales y zonas alejadas.

Un cambio para el país

El Ejecutivo destacó que la llegada de Starlink, en coordinación con Entel, representa un hito en la integración digital de Bolivia, apostando por:

Desarrollo productivo

Educación y teletrabajo

Inclusión tecnológica

Inserción en la economía digital global

Aún se esperan más detalles sobre planes conjuntos y posibles beneficios sociales.

