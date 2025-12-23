Starlink, Amazon y OneWeb: quiénes son y qué funciones cumplirán en Bolivia

El Gobierno informó que el Decreto Supremo 5509 permitirá el ingreso y la operación en Bolivia de empresas líderes en conectividad satelital y tecnología digital, como Starlink de SpaceX, OneWeb y Project Kuiper de Amazon, con el objetivo de ampliar el acceso a internet y fortalecer la infraestructura tecnológica nacional, especialmente en zonas urbanas, rurales y de difícil acceso.

Starlink, desarrollado por SpaceX, es un sistema de internet satelital basado en una constelación de satélites de órbita baja (LEO), diseñado para ofrecer conectividad de alta velocidad y baja latencia. Su función principal será llevar internet a comunidades alejadas, áreas rurales, regiones fronterizas y zonas donde no existe cobertura de fibra óptica o redes móviles tradicionales.

¿Qué rol cumplirá cada empresa?

OneWeb es una empresa global de telecomunicaciones satelitales que opera una red de satélites LEO orientada principalmente a servicios gubernamentales, educativos, empresariales y comunitarios. En Bolivia, su rol estará enfocado en fortalecer la conectividad institucional, apoyar proyectos de inclusión digital y mejorar las comunicaciones estratégicas en regiones de difícil acceso.

Por su parte, Project Kuiper, iniciativa de Amazon, es un sistema de conectividad satelital que busca proporcionar internet asequible y de alta calidad a gran escala. Su función será complementar la cobertura nacional, especialmente en áreas rurales, y respaldar servicios digitales vinculados al comercio electrónico, la educación virtual y la innovación tecnológica.

Anuncio de inversiones y visitas empresariales

El presidente Rodrigo Paz anunció que en enero Bolivia recibirá la visita de empresas internacionales como Tesla, Amazon, Oracle, Tether y otras firmas tecnológicas, que llegarán al país para anunciar nuevas inversiones en el sector digital y tecnológico.

En este marco, Tesla está vinculada al desarrollo de tecnologías de energía, electromovilidad y almacenamiento, áreas que podrían aportar a la modernización energética y tecnológica del país. Oracle, una de las principales empresas globales de software y servicios en la nube, cumplirá un rol clave en la implementación de centros de datos, servicios Cloud, gestión de información y transformación digital. Amazon, además de su proyecto Kuiper, podría fortalecer servicios de computación en la nube, logística tecnológica y comercio digital.

Centros de datos y empleo especializado

De acuerdo con el Gobierno, estas inversiones estarán enfocadas especialmente en la instalación de centros de datos que, en una primera etapa, se ubicarán en El Alto y Cochabamba, con el objetivo de mejorar la capacidad de procesamiento de datos, atraer nuevas empresas tecnológicas y generar empleo especializado.

El Ejecutivo señaló que la llegada de estas compañías permitirá reducir la brecha digital, fortalecer la soberanía tecnológica, atraer inversión extranjera y posicionar a Bolivia como un nodo emergente de desarrollo tecnológico en la región.

