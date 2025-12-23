Paz aprueba decreto que abre las puertas a Starlink y otras empresas tecnológicas  

El mandatario anunció que tras la aprobación del Decreto Supremo 5509 permitirá ampliar el servicio del internet y brindar un mejor servicio a los bolivianos.
El presidente Rodrigo Paz informó este martes que el Gabinete Ministerial aprobó el Decreto Supremo 5509 que tiene que ver a la cobertura del servicio de internet y garantizar la conectividad a todos bolivianos.
Dijo que este decreto abre las puertas a empresas líderes a escala nacional como OneWeb, Kuiper de Amazon, Starlink de SpaceX, puedan operar en todo el territorio boliviano.
“Hoy día vamos a hablar de futuro, este decreto está destinado a ampliar la cobertura de los servicios de internet, de reducir la brecha digital y garantizar el acceso universal a la conectividad para todos los bolivianos sin distinción de lugar, distancia o condición social”, explicó Paz.
