Así cierra el dólar en el mercado paralelo este viernes 6 de febrero en Bolivia

El dólar paralelo en Bolivia cierra la semana con una ligera tendencia a la baja.

Milen Saavedra

06/02/2026 19:13

Así cierra el dólar en el mercado paralelo este viernes 6 de febrero en Bolivia. Imagen de amrothman en Pixabay
El mercado paralelo de divisas en Bolivia registró este viernes una leve desescalada en sus cotizaciones al cierre de la jornada, según los principales portales de monitoreo. Tras haber iniciado el día con cifras más elevadas, la moneda estadounidense mostró una pequeña corrección hacia la baja en las últimas horas.

De acuerdo con el portal especializado dolarboliviahoy.com, la cotización al cierre de la noche situó al dólar en Bs 9.25 para la compra y Bs 9.22 para la venta. Esto marca un descenso frente a los valores de la mañana, cuando se cotizaba en Bs 9.28 para la compra y Bs 9.24 para la venta.

Portal especializado dolarboliviahoy.com

Por otro lado, el sitio de monitoreo en tiempo real bolivianblue.net reportó un comportamiento similar. El denominado "dólar blue" terminó la jornada en Bs 9.24 para la compra y Bs 9.22 para la venta. Al inicio del día, este mismo portal registraba valores de Bs 9.28 para la compra y Bs 9.25 para la venta.

Portal especializado bolivianblue.net

La jornada de este viernes se caracterizó por una volatilidad moderada. Aunque el mercado informal inició con una presión al alza, los reportes nocturnos confirman una reducción de entre 3 y 4 centavos en el precio de la divisa respecto a la apertura.

