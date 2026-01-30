Esta es la variación que sufrió el dólar paralelo durante la semana del 26 al 30 de enero en Bolivia

Durante esta semana del lunes 26 al viernes 30 de enero, el portal especializado dolarboliviahoy.com, emitió los reportes diarios sobre la cotización de la divisa estadounidense respecto al mercado paralelo, mostrando leves variaciones en el tipo de cambio.

Lunes 26 de enero: La divisa estadounidense se cotizó en el mercado paralelo con un precio de venta de 9,52 (BOB), y un precio de compra de 9,56 (BOB).

Martes 27 de enero: El dólar paralelo se registró con un precio de a la venta 9,30 (BOB), y un precio de compra de 9,35 (BOB).

Miércoles 28 de enero: El dólar paralelo se registró con un precio de venta de 9,20 (BOB), y un precio de compra de 9,28 (BOB).

Jueves 29 de enero: El dólar paralelo se registró con un precio de venta de 9,00 (BOB), a la venta y el precio de compra de 9,08 (BOB).

Viernes 30 de enero: El dólar paralelo registra un descenso marcando la cifra de 8,99 (BOB) para la venta, y un precio de compra de 9,08 (BOB).

La moneda extranjera en su cotización paralela y se observa un leve descenso, sufrió algunos cambios en estas últimas semanas, la dinámica del dólar paralelo es un indicador seguido de cerca por la población boliviana, dadas las restricciones en el acceso a la moneda estadounidense a través de canales oficiales.

